Ogród będzie cały w różach. Sadzonki zyskasz za darmo

Róże w ogrodzie to jeden z przyjemniejszych widoków. Co jednak zrobić, gdy dosłownie miałoby się ochotę sklonować swoje dotychczasowe plony? Pomocne okazuje się rozmnażanie krzewów z łodygi. Okazuje się, że właśnie w ten sposób sadzonki będą miały identyczne cechy, jak roślina, z której fragment pobrano.

Zanim jednak przystąpisz do działania, warto zapoznać się z kilkoma ważnymi zasadami, aby odpowiednio ukorzenić sadzonkę oraz nie zranić pierwotnego krzewu.

Rozmnażanie róż to prosty proces, który możesz przeprowadzić samodzielnie w swoim ogrodzie. Aby uzyskać nowe krzewy, wybierz długie, silne i zdrowe pędy, które wyrosły w bieżącym sezonie. Idealnie, jeśli mają one około 25 cm długości .

Jak przygotować pędy do rozmnażania? Na początek, za pomocą ostrego sekatora, odetnij łodygę tuż nad górnym pąkiem. Następnie usuń wierzchołek pędu oraz dolną część, pozostawiając jedynie jeden liść na górze. Pozostałe liście należy delikatnie oderwać.

Jeśli planujesz uprawiać róże w tym samym miejscu, gdzie rosły poprzednie, warto wymienić ziemię i zastosować nawóz, który charakteryzuje się wysoką zawartością azotu. Dzięki temu unikniesz choroby, która może hamować rozwój róż, a nawet prowadzić do ich obumarcia. Dbając o odpowiednie warunki i stosując się do tych wskazówek, możesz cieszyć się pięknymi i zdrowymi różami w swoim ogrodzie przez wiele lat. Kompost powinien być wilgotny, ale nie przemoczony, ponieważ może to wpłynąć na gnicie rośliny.