Masz róże w ogrodzie? Nie zapominaj o tym zabiegu

Przycinanie róż to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który wpływa na ich zdrowie, wygląd oraz obfitość kwitnienia. Regularne cięcie pozwala utrzymać krzewy w dobrej kondycji, pobudza je do wytwarzania nowych pędów, a także usuwa stare, chore lub uszkodzone części rośliny. To także sposób, aby do kwiatów docierało więcej światła oraz powietrza. Dzięki temu róże stają się bardziej odporne na choroby i szkodniki, a ich kwiaty są większe, piękniejsze i trwalsze.