Spytała o "gwałt na 8-latce". Tak odpowiedziała kandydatka Konfederacji

Jedna z kwestii poruszonych podczas przedwyborczej debaty kandydatek do Sejmu dotyczyła prawa do aborcji oraz opieki okołoporodowej w Polsce. Podczas czasu na pytania kandydatek posłanka Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk postanowiła spytać o to Annę Bryłkę z Konfederacji.