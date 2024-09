Średniowieczny patent na przechowywanie śliwek. Wytrzymają do zimy

Śliwki są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. W tych niewielkich, fioletowych owocach skrywa się mnóstwo cennych składników odżywczych, takich jak witamina A, C, E, B6 oraz K, polifenole, potas, magnez czy fosfor. To także źródło błonnika, który usprawnia pracę jelit.

Sezon na śliwki zaczyna się pod koniec lipca, a kończy na początku października. W tym czasie warto jeść je jak najczęściej. Jak przedłużyć ich świeżość? Nie musisz wkładać ich do zamrażalnika. Wypróbuj patent, który stosowano już w średniowieczu.

W czasach, gdy nie było jeszcze elektryczności, ludzie radzili sobie jak umieli. To właśnie wtedy wymyślono wiele metod konserwowania żywności , które stosowane są do dziś. Największą popularnością cieszy się kiszenie. Wymyślono je jeszcze w czasach starożytnych, podobnie jak suszenie.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Mrożenie to stosunkowo nowy wynalazek, bowiem ta metoda powstała dopiero w latach 20. XX wieku. Pomysłodawcą był Clarence Birdseye, który pracował dla amerykańskiego Departamentu Rolnictwa. Pewnego dnia spotkał się z Eskimosami, którzy nauczyli go łowienia ryb pod lodem. Mężczyzna zauważył, że mięso przechowywane w tak niskiej temperaturze niemal natychmiast zamarza, a po rozmrożeniu zachowuje wszystkie swoje wartości odżywcze.

Mrożenie śliwek to jedna z najpopularniejszych metod konserwowania tych owoców, jednak nie jest pozbawiona wad. Rozmrożone śliwki tracą swoją konsystencję, ale też i smak. Można tego uniknąć. Wystarczy, że wypróbujesz średniowieczną metodę konserwacji śliwek.

Potrzebujesz do tego śliwek z ogonkami (warunek konieczny), a także nieco rozpuszczonego wosku oraz słomy. Zacznij od rozpuszczenia wosku, a następnie zanurz w nim ogonki śliwek. Zaraz po zanurzeniu sięgnij po słomę i otocz w niej owoce. Tak przygotowane śliwki przechowuj w ciemnym, zimnym i suchym miejscu. Przechowywane w takich warunkach przetrwają nawet do zimy.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!