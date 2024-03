Ujawniła, jaki naprawdę jest Kaczyński. Tak zachowywał się na spotkaniu

Magdalena Sroka to polityczka, która w przeszłości była związana ze Zjednoczoną Prawicą. Niedawno dołączyła jednak do PSL, a w ostatnich wyborach startowała z list Trzeciej Drogi. W trakcie wywiadu przeprowadzanego przez Arletę Zalewską oraz Aleksandrę Pawlicką posłanka odniosła się m.in. do legalizacji prawa aborcyjnego, dostępności tabletki "dzień po", a także afery wokół Pegasusa i zachowania Jarosława Kaczyńskiego. Jak przebiegała rozmowa prowadzących ze Sroką w podcaście "Wybory Kobiet"?