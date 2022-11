Stalker oblał ją kwasem. Właśnie rusza z inicjatywą dla bezpieczeństwa kobiet

Katarzyna Dacyszyn jest ofiarą ataku stalkera w łódzkim sądzie. Dzięki wyrokowi, jaki zapadł w jej sprawie, realnie wpłynęła na zmianę przepisów w Polsce. Teraz rusza z akcją stworzoną dla kobiet w celu poprawy ich bezpieczeństwa na co dzień. Wspólnie z instruktorem bezpieczeństwa Mateuszem Orczykowskim i Fundacją To Się Uda stworzyli cykl szkoleń, które nazwali "Bezpieczne KobieTY". - Mamy w planach bezpłatne szkolenia z samoobrony, wiedzy o zagrożeniach, stalkingu, zarządzania strachem w pięciu największych miastach w Polsce. Pierwsze dwa odbyły się już w Łodzi i Wrocławiu na zaproszenie Kongresu Kobiet – tłumaczy Dacyszyn. W rozmowie z Aleksandrą Hangel wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest, by pracować nad własną czujnością.

Rozwiń