Stalkerka usłyszała nowy wyrok. Janowscy mogą czuć się bezpiecznie?

Były prowadzący programu "Jaka to melodia?" oraz jego żona przez ponad 12 lat byli dręczeni przez stalkerkę. Robert Janowski i jego ukochana przez ten czas żyli w obawie o swoje zdrowie i życie, a kobieta regularnie nękała małżeństwo telefonami oraz pukaniem do drzwi. Oprócz tego śledziła i groziła Monice Janowskiej oraz pojawiała się pod domem pary.

Monika i Robert Janowscy przez ponad 12 lat byli nękani przez kobietę. Dopiero kilka miesięcy temu sytuacja uległa zmianie, gdy żona piosenkarza i kompozytora, publicznie poprosiła o pomoc. Publikując twarz stalkerki i zwracając się na policję, sprawa w kwestii prześladowczyni ruszyła do przodu.

Kobieta została zatrzymana, a sąd orzekł, że za długotrwałe nękanie rodziny Janowskich, musi poddać się obowiązkowej terapii w szpitalu psychiatrycznym . Po ostatniej rozprawie wiadomo, co dalej stanie się ze stalkerką.

Monika Janowska w rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl zdradziła, że kobieta ma przedłużony pobyt w areszcie do uprawomocnienia wyroku i rozpoczęcia leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Monika Janowska jest zdania, że prześladowczyni jest chora i potrzebuje odpowiedniej pomocy medycznej . Żona muzyka zaznaczyła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl, że stalkerka nie powinna trafić do więzienia, lecz być pod opieką lekarzy, do chwili, gdy zostanie całkowicie wyleczona.

