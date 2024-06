Pozuje w obcisłej sukience. Figura odbiła się w lustrze

Edycie Zając zdarza się zaskoczyć strojem, np. kiedy wkłada cekinową sukienkę czy garnitur w odcieniu landrynkowego różu. Jednak na co dzień stawia przede wszystkim na prostotę – basicowe kolory i kroje. Ale nie jest tak zagorzałą minimalistką jak na przykład Kasia Tusk .

Modelka i prezenterka "Dzień Dobry TVN" (sekcja show-biznesowa) regularnie chwali się stylizacjami na Instagramie , gdzie obserwuje ją ponad 150 tys. internautów. Teraz opublikowała na InstaStories selfie zrobione w lustrze . Zapozowała do niego w obcisłej sukience maxi z elastycznej dzianiny, którą włożyła pewnego czerwcowego dnia zamiast lekkiej mini.

Edyta Zając wybrała sukienkę, która przywodzi na myśl styl "old money" i eleganckie mieszkanki miasteczek umiejscowionych nad włoskim jeziorem Como. Modelka włożyła opiętą na ciele sukienkę maxi wykonaną z gładkiej dzianiny w kolorze écru .

