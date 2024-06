Wskoczyła w czarną mini. Z pozoru zupełnie zwyczajna

Ok, rozumiem

Mówi się, że w kobiecej garderobie nie powinno zabraknąć małej czarnej, która jest ponadczasowym klasykiem od momentu, gdy pojawiła się wśród projektów Coco Chanel. I my podpisujemy się pod tym stwierdzeniem rękami i nogami.

Nie masz w co ubrać się na randkę albo wieczorne wyjście z przyjaciółkami czy nawet spotkanie biznesowe? Odpowiedzią zawsze będzie mała czarna. Wystarczy tylko wystylizować ją odpowiednio do okoliczności. Wszystko też zależy od tego, z jakim fasonem mamy do czynienia. Ostatnio Edyta Zając zachwyciła nas małą czarną z odkrytymi plecami. Warto zaopatrzyć się w taką na lato 2024.

Mała czarna nigdy nie wyjdzie z mody

Edyta Zając bez wątpienia jest fanką minimalizmu. Jednak nie podchodzi do tematu tak ortodoksyjnie jak, np. Kasia Tusk, która słynie ze stylu "quiet luxury" i garderoby pełnej maksymalnie prostych, nieśmiertelnych klasyków.

Lecz wygląda na to, że modelka i od niedawna prezenterka w "Dzień Dobry TVN" tego lata zamierza trzymać się "pewniaków". Ostatnio zaprezentowała się w nagraniu na Instagramie w czarnej, trapezowej minisukience na grubszych ramiączkach. Można by rzec, że nawet odrobinę powiało nudą. Ale to tylko pozory.

Edyta Zając zrobiła furorę, gdy się odwróciła

Efekt "wow" nastąpił, gdy Zając się odwróciła. Okazuje się bowiem, że wybrana przez nią sukienka charakteryzowała się odkrytymi plecami, które zostały przyozdobione jedynie za sprawą związanych ze sobą pasków materiału. I takie niespodzianki lubimy!

W przypadku minisukienki lepiej postawić na skromność i zabudowany dekolt, ale nikt nie powiedział, że nie można zaszaleć z tyłem. Wtedy wszystko wypada ze smakiem. Nowa gwiazda TVN dorzuciła do tej stylizacji jedynie białe buty sportowe.

