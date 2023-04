Stanęła w "nagiej sukience". Sylwia Bomba zachwyciła na imprezie

Sylwia Bomba bryluje na ściance w "nagiej sukience"

Sylwia Bomba zaprezentowała się w sukni sięgającej do ziemi i przylegającej ściśle do ciała. Model charakteryzował się z zabudowanym dekoltem i długimi rękawami. Choć zakrywał, to jednocześnie odkrywał. Kreacja została wykonana bowiem z cielistego, prześwitującego materiału, gęsto pokrytego kryształkami.