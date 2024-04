"Stara Ania wróciła". Lewandowska o swojej metamorfozie

Planuję otworzyć w Barcelonie multibutikowe studio, składające się z czterech filarów. To będzie zarówno siłownia, w której będą odbywać się zajęcia grupowe i treningi personalne, lekcje pilatesu, a także szkoła tańca, w której oprócz bachaty będą również inne style. Prace są zaawansowane. Chcę zbudować społeczność wokół zdrowego stylu życia, dlatego planujemy również przestrzeń do spotkań, integracji, wykładów oraz okazję do zjedzenia zdrowych posiłków. Rekrutujemy już pracowników, pracuję z architektami nad projektami, układamy programy treningowe i harmonogram zajęć. To ważne dla mnie osobiście przedsięwzięcie.