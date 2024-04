"Dwukrotnie taniej niż w Krakowie". Kupili dom na południu Europy

Anna i Marcin Nowakowie widzą, że Polacy coraz chętniej kupują nieruchomości w słonecznej Italii. - Od momentu kiedy sami kupiliśmy mieszkanie we Włoszech, a potem stworzyliśmy razem w Pauliną Wojciechowską (agentką nieruchomości i autorką kanału na YT "Paulina Pomaga Kupić Dom na Sycylii") poradnik "Twój Dom We Włoszech", mamy bardzo dużo zapytań odnośnie do tego tematu. Czasem nie nadążamy już z odpowiedziami.