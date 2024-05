Gdzie wyrzucić paragony? Połowa Polaków nie ma pojęcia

Każdy z nas zobowiązany jest przez gminy, w których mieszka, do segregacji odpadów. Zgodnie z raportem "Pakujemy się w kłopoty" zdecydowana większość z nas wciąż jednak nie wie, gdzie powinniśmy wyrzucać stare paragony - bo na pewno nie do pojemnika na papier.

Prawidłowa segregacja jest niezwykle ważna, jeśli zależy nam na naszym środowisku. To ma również wpływ na zasobność naszych portfeli. W końcu, jeśli robimy to niewłaściwie, możemy słono za to zapłacić. Okazuje się, że mamy w tej kwestii jeszcze sporo do nadrobienia.

Nie segregujesz śmieci? Twój portfel to "poczuje"

Do tej pory przedstawiciele gmin starali się wyłącznie zachęcać mieszkańców do właściwej segregacji odpadów za pomocą m.in. różnych broszur edukacyjnych oraz plakatów. Ostatnio coraz częściej słyszy się jednak już także o karach finansowych, które w przypadku bloków, nakładane są na wszystkich jego mieszkańców.

Nieprawidłowości związane z niewłaściwą segregacją śmieci zgłaszają firmy specjalizujące się w ich odbiorze. Wówczas gmina może zadecydować o nawet czterokrotnym zwiększeniu opłaty podstawowej za wywóz odpadów.

Słono zapłacimy także za nieprawidłowe wyrzucenie elektrośmieci. W tym przypadku możemy zostać ukarani nawet karą grzywny aż do 5 tys. zł.

Gdzie wyrzucić paragon?

Grupy Interzero opublikowała raport, w którym zaprezentowała wyniki przeprowadzonych wśród Polaków ankiet związanych z segregacją odpadów. Okazało się, że zaledwie 29 proc. respondentów wiedziało, do którego pojemnika powinno się wyrzucać paragony.

Wiele osób błędnie zakłada bowiem, że ma on trafić tam, gdzie papier. Warto wiedzieć, że paragony są drukowane na papierze termicznym, który nie nadaje się do recyklingu. Właśnie dlatego należy go wyrzucić do pojemnika z opadami zmieszanymi.

Podobnie jest zresztą w przypadku pękniętych lub potłuczonych szklanek. Nie można ich ponownie wykorzystać, dlatego powinniśmy umieścić je w czarnym pojemniku.

