Nie płaci za meble. "Ja się wręcz chwalę, że zgarnąłem coś ze śmieci"

Drugi dosyć popularny mebel, klasyczny i kultowy z PRL-u, to krzesło "Hałas". Mówią, że to najpiękniejszy mebel tego okresu, który teraz powraca w odświeżonej formie. I mi też się zdarzyło już kilka sztuk tych krzeseł znaleźć na śmietniku. Mam też dwa w swoim mieszkaniu. To bardzo ciekawa forma, lekka i taka ponadczasowa, co ważne, pasuje do każdego stylu.