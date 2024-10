Weź na cmentarz i wsmaruj w wiązankę. Sprytny patent

Początek listopada to czas, gdy częściej odwiedzamy groby bliskich. Nie tylko oddajemy hołd zmarłym, ale też sprzątamy i upiększamy groby. Na pomnikach pojawią się okazałe wiązanki i wyszukane znicze. Wybierasz sztuczne kwiaty? Sprawdź, co zrobić, by dłużej wyglądały dobrze.