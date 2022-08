Justyna Steczkowska w drapieżnej stylizacji. Piekarczyk zareagował

"Zjawiskowa", "cudna", "bogini"- to tylko niektóre z komentarzy pod opublikowanym na Instagramie postem, w którym gwiazda chwali się swoją niezwykle odważną stylizacją. W pierwszym dniu przesłuchań Justyna Steczkowska postawiła na drapieżną, rockową stylistykę. Czy to sygnał, że piosenkarka w tej edycji chce przyciągnąć do swojej drużyny miłośników gitarowych brzmień? Rockowy sznyt kreacji gwiazdy nie uszedł uwadze Marka Piekarczyka - jednego z trenerów w "The Voice of Poland".