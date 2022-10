Stop, nie wyrzucaj skórki banana. To bomba witaminowa dla skóry

Banany to źródło wielu witamin – A, B6, C, E i K. Gdyby tak zadowalać nimi nie tylko kubki smakowe, ale także skórę? Jedna z aktywnych użytkowniczek TikToka, wykorzystała skórkę po bananie w nietypowy sposób. Coś, co zazwyczaj ląduje tuż po obraniu w śmieciach lub w najlepszym wypadku stanowi nawóz z kompostu dla roślin - tym razem posłużyło jako alternatywa maseczki do twarzy.