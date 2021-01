WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 aborcjastrajk kobietmarta lempart wczoraj (23:34) Strajk Kobiet 29.01.2021. Rozmowa z Martą Lempart Dziennikarka WP Kobieta Justyna Piąsta w piątkową noc maszeruje wraz z tysiącami ludzi w Warszawie. Udało jej się porozmawiać z Martą Lempart, jedną z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Ta opisała, jak na początku piątkowego protestu ponownie dostała gazem w twarz. Ujawniła też, że wg informacji, które posiada, w piątek zatrzymano 3 osoby, które zostały wywiezione poza Warszawę. Na pytanie, jak długo jeszcze będzie maszerować, Marta Lempart odpowiedziała: "Mam 41 lat, chciałabym już wrócić do biura". Natomiast protest będzie trwał tak długo, jak ludzie będą chcieli zmiany. Po raz kolejny na ulicach rzesze młodych ludzi, którzy krzyczą: "Wolność wyboru". "Kaczyński nie wie, co ma z tym zrobić" - podkreśla Lempart. Rozwiń centrum było bardzo gorąco trochę … Rozwiń Transkrypcja: centrum było bardzo gorąco trochę zaczęła się taka gonitwa ja nie widziałam niestety bo ja dostałam gazem na samym początku i nawet nie wiem co się działo Powiem szczerze a jeszcze zdążyłam przeczytać co się wydarzyło Bo cały czas się coś dzieje a teraz wiem że były właśnie kordony policyjne były kotły że policja użyła gazu To mamy już jakieś doniesienia czy ktoś został złapany przez policję aby tą zatrzyma No i dowiezione poza Warszawę Według naszej wiedzy który się zajmuje antydepresyjne który właśnie identyfikuje Kto został zatrzymany upewnia się z osobą a prawnika powiadamia parlamentarzystów Jeżeli trzeba powiadamia Rzecznika Praw Obywatelskich zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich i aż do momentu kiedy są wypuszczone monitorujesz sprawę ale za to jesteśmy w kontakcie już trzeci dzień jak pani myśli co powiem to jest to ty dzisiaj mija setny dzień oświadczenia Pani magister przyłębskiej to jest pytanie do ludzi no można by zapytać właśnie ile to potrwa przed Środą być może Powiedziałbym inaczej ale w środę 51 miast wyszła w 3 godziny się za noc ogromne mobilizacji Stodolna mobilizacja I widać że ani policja ani wszystkim Jarosław Kaczyński kompletnie nie ma na to pomysłu co z tym zrobić no i to mnie bardzo cieszy o tym Im bardziej i zaskakuje my tym więcej on popełnia błędów Mówi pani że Jarosław Kaczyński ma teraz mniej siły czy pani nie spocznie bo myślę że ludzie nie spoczną ja tylko próbuję rekomendować proponować zachęcać ale jeżeli ludzie nie czuliby że to ma ten że to odniesie skutek że wierzę w to że będzie inaczej to to ja bym mogła nawoływać izby to nie dało jak długo jeszcze tak maszerować I am fryz 1 lat i bardzo chciałabym już wrócić do biura i bardzo chciałbym żebyśmy wszyscy mieli w miarę normalne życie bo to jest ogromny koszt wiele z nas wielu z nas na ulicy tam piąty rok ale warto no znaczy że większość z nas Oczywiście ma dzieci i większość tych osób właśnie które mają dzieci robi to dla nich tutaj ogromną młodych ludzi Jest piątek wieczór mogliby siedzieć w domu bawić się ale wychodzą na ulicę dokładniej to jest coś pięknego bo zobaczył jakiej sprawie w sprawie Praw Człowieka i sprawy sprawie prowadzą ności to jest coś tych wyjątkowego