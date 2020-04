Strajk mimo pandemii. Dziewuchy Dziewuchom przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej

W środę 15 kwietnia w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego Kai Godek o zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. Kontrowersyjna ustawa "Zatrzymaj aborcję" po raz pierwszy pojawiła się w Sejmie w 2017 roku. Już wtedy wzbudziła liczne kontrowersje, a organizowane przeciwko niej Czarne Protesty przeszły do historii.

Nie inaczej jest tym razem. Ustawa, która zakłada całkowity zakaz przeprowadzenia aborcji, ponownie wzbudziła liczne sprzeciwy Polek. Ze względu na panującą pandemię i związane z nią obostrzenia, kobiety nie mogą jednak wyjść na ulicę, by zamanifestować swoje poglądy. Dziewuchy Dziewuchom znalazły jednak sposób, by zawalczyć o swoje prawa i głośno wyrazić swój sprzeciw. Inicjatorki Czarnych Protestów rozpoczęły protest online.

Członkinie grupy zainicjowały akcję mailingową, która polega na wysyłaniu maili do wybranych parlamentarzystów i parlamentarzystek, wzywając ich do odrzucenia ustawy. By ułatwić zadanie protestującym, stworzono w tym celu nawet specjalną "wysyłarkę".