Projekt zakazujący aborcji wraca do Sejmu. Dziewuchy Dziewuchom: Może zbiorowe walenie w garnki?

W przyszłą środę Sejm ma zająć się obywatelskim projektem ustawy antyaborcyjnej. Jednym z jego założeń jest kara do 5 lat pozbawienia wolności dla osób, które dopuszczą się usunięcia ciąży. Ustawa "Zatrzymaj aborcję" po raz pierwszy pojawiła się w Sejmie w 2017 r.

Projekt "Zatrzymaj Aborcję", za którym stoi Kaja Godek, zakłada zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Jej autorzy chcą całkowitego zakazu przeprowadzania zabiegu przerywania ciąży. Jeden z punktów głosi, że za spowodowanie śmierci dziecka poczętego grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Z kolei jeśli sprawca działa nieumyślnie, podlegałby karze pozbawienia wolności do lat trzech. Z projektu wynika również, że w sytuacji gdy matka spowoduje śmierć dziecka, sąd mógłby zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary czy odstąpić od jej wymierzenia. Matka nie podlegałaby karze tylko w razie nieumyślnego spowodowania śmierci.

"A już za tydzień, w porządku obrad Sejmu, całkowity zakaz aborcji - projekt obywatelski Kai Godek. PiS wyciąga z szuflady zamrożone projekty w tym ten fundujący kobietom w Polsce prawdziwe piekło" – czytamy we wpisie posłanki Lewicy Katarzyny Kotuli na Twitterze.

Nie inaczej do sprawy podchodzą członkinie grupy Dziewuchy Dziewuchom, stojącej za największymi protestami Polek w ostatnich latach. słynne Czarne Protesty przeszły do historii, ale w czasie pandemii trudno wyjść na ulice.

"Jak protestujemy przeciw ustawie antyaborcyjnej wobec zakazu zgromadzeń? Może zbiorowe walenie w garnki z okien i balkonów o tej samej porze? Zróbmy raban" – to wpis w facebookowej grupie Dziewuch, liczącej przeszło 100 tys. osób.

Bicie w garnki nie wszystkim przypadło do gustu, bo wiązałoby się to z zakłócaniem spokoju innym ludziom. Pojawiły się więc i inne pomysły – od protestowania w samochodach przez wywieszanie czarnej flagi po wysyłanie maili

maili na skrzynki rządowe i poselskie w jednym momencie. Dziewuchy biorą też pod uwagę śpiewanie z okien. Tak czy inaczej, nie zamierzają milczeć.