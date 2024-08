Majstersztyk. Sukienka Kwaśniewskiej bije na głowę małą czarną

Najlepiej czuje się w prostych sukienkach o długości midi, które jesienią nosi w towarzystwie dobrze skrojonego żakietu, peleryny lub trencza. Ten jasny total look w wydaniu Jolanty Kwaśniewskiej to majstersztyk.

Nasza propozycja na jesień 2024 to kwiecista maxi, w której Jolanta Kwaśniewska pokazała się już w zeszłym roku. Taka sukienka jest praktyczna. Zapewnia maksimum komfort i możesz ją nosić do wszystkiego. Luźny krój to gwarancja wygody na co dzień.