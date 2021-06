Stuhrowie pomogli Czeczence z dziećmi. Pozwolili im zamieszkać w swoim domu

Mieszkając pod jednym dachem, kobiety prowadziły dwie kuchnie. – My jesteśmy wege, wcześniej cały zamrażalnik zajmowały nam mrożone warzywa i owoce. Wraz z Madiną i jej dziećmi pojawiły się duże ilości mięsa halal. Ja gotowałam dzieciom na śniadanie płatki, Madina swoim smażyła kotlety rybne. Maciek miesza jaglankę, oni podgrzewają zupę z mięsem. Dwa oddzielne światy – opowiada Katarzyna. – Mamy różne kuchnie, ale podobne podejście do jedzenia. Madina czasami piecze miodownik, tradycyjne ciasto czeczeńskie. Cienkie płaty ciasta przekładane są masą z mleka skondensowanego. Uwielbiamy go i Madina gotowa jest piec go dla nas codziennie, ja natomiast prosiłam, żeby tego nie robiła. Nie do zrozumienia dla niej. "Skoro lubisz, a ja lubię ciebie, to będę ci go piec!" To mamy wspólne – gdy nam na kimś zależy, chcemy go karmić. Teraz gdy Madina nie mieszka już z nami, to i tak podrzuca Maćkowi pierogi ruskie, które on uwielbia.