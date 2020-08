WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 żakietyżakiety na latoporadnik kupującego Magdalena Tatar 5 godzin temu Styl, klasa, sukces. 5 powodów, dla których warto nosić biały żakiet Marynarka to klasyczny strój, który najczęściej wkładany na formalne okazje albo do pracy. Nie jedziemy w niej na działkę, bo w tych miejscach wygodniej nam w bluzie. W wielu okolicznościach to niezastąpiony strój, ponadczasowy i elegancki, a w połączeniu z odpowiednim kolorem niezwykle stylowy. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Biały żakiet i jeansy z rozcięciami? Ten kontrastowy duet sprawdzi się świetnie (Istock) Biały żakiet dodaje klasy każdej stylizacji Żakiet to ważna część garderoby. Dodaje elegancji, powagi i sprawia, że najzwyklejszy strój prezentuje się o klasę wyżej. Choć wywodzi się z męskiej mody, to w kobiecym wydaniu prezentuje się wyjątkowo stylowo i powabnie. To wyjątkowe ubranie zmienia się pod kątem detali, drobnych różnic i długości, ale w podstawowym kroju pozostaje bez zmian. Czarny wisi chyba w każdej szafie, ale tym razem chcemy zwrócić uwagę na bardziej elegancką odmianę damskiej marynarki – w świetlistej bieli. Biel to jeden z najbardziej szlachetnych spośród wszystkich kolorów. Jako najmniej praktyczny, nienadający się do niektórych prac i podatny nawet na najmniejsze zabrudzenia, stał się kolorem elit. Nie bez powodu to kolor sukni ślubnej, sukienek małych dziewczynek, reprezentacyjnych szat różnego rodzaju czy eleganckiej koszuli biznesowej. Biel to klasa sama w sobie. Jeśli unikałaś białego koloru zw względów praktycznych, warto, abyś się do niej przekonała – współczesne środki do pielęgnacji ubrań są skuteczne i nie niszczą ubrań. Biały żakiet świetnie podkreśla sylwetkę Trik z białą, długą, damską marynarką pomaga skutecznie zatuszować wydatne biodra czy dodatkowe centymetry w pasie. Biały żakiet może też wizualnie dodać wzrostu, jeśli połączymy go z ubraniami w podobnej tonacji. Spośród różnych fasonów żakietów w białym kolorze, na szczególną uwagę zasługuje jego wydłużony fason. Jest bardziej oryginalny od krótkiego i klasycznego, ale prezentuje się świetnie i od dłuższego czasu nie wychodzi z mody. Przykrywa biodra, czasem też pośladki, zaznacza linię barków, która w tym modelu jest często usztywniana i wyraźnie podkreśla dekolt. Biały żakiet noszą kobiety o różnych typach sylwetki – wysokie i smukłe do mini sukienek oraz sandałów na szpilce, a niższe i o pełniejszej sylwetce do ciemnych spodni i bluzki. W każdym wydaniu wypada korzystnie. Ten typ białej damskiej marynarki jest na tyle lubiany i ciekawy, że w ostatnich sezonach przeistoczył się w tzw. sukienkę-żakiet z charakterystycznym zapięciem na dwa rzędy guzików. Biały żakiet odmładza i ukrywa zmęczenie Biel i, co ciekawe, różne jej odcienie, są kolorami, które nie tłumią delikatnej, kobiecej urody. Pasują kobietom o każdym typie kolorystycznym i wieku. Nosi się je zarówno do włosów czarnych, rudych, brązowych, blond, jak i szlachetnie siwych. W przeciwieństwie do ciemnych kolorów jasne nie podkreślają niewyspania, zmarszczek, szarawej i zmęczonej cery i worków pod oczami. Zmień ciemny żakiet na biały, postaw na lekki makijaż i subtelną fryzurę, a biel zrobi swoje. Biały model żakietu rozjaśni cerę i sprawi, że będziesz wyglądać na bardziej wypoczętą i młodszą. Nie oszukujmy się — taki efekt przyda się niejednej z nas. Biały żakiet jest jak kameleon Biały żakiet przydaje się cały rok. Jest uniwersalny jako letni płaszczyk, damska marynarka na eleganckie okazje i ubranie, które nawet zestaw czarnych spodni i zwykłej bluzki uczyni stylizacją na poziomie. Zwróć uwagę na modele z wyrazistym detalem złotych guzików albo z ozdobnymi suwakami. To ubrania proste, ale nie mdłe. Nie przykuwają wzroku tak, jak pstrokate sukienki, ale pozwalają pozytywnie wyróżnić się eleganckim ubraniem. Co ciekawe, ten sam model marynarki dobierzesz do ubrań w bardziej i mniej zobowiązującym wydaniu. Do koktajlowej sukienki i szpilek noś go po prostu, a do jeansów, sandałów na szpilce i koronkowego topu z podwiniętymi rękawami i koniecznie rozpięty. Dodaj sobie nieco szyku i skuś np. na subtelny łańcuszek jako dodatek albo zaszalej i postaw na długie kolczyki. Ta sama marynarka wpasuje się w obydwa style. Biały żakiet nie wychodzi z mody Przy ogólnym przeświadczeniu, że czerń jest najbardziej klasycznym i uniwersalnym kolorem, często zapominamy o bieli. Ten skrajnie inny odcień równie dobrze podkreśla każdą inną barwę, ale też dobrze wygląda samodzielnie. Biała marynarka jest dobrą alternatywą dla czerni i, wbrew pozorom, możesz nosić ją nie tylko latem. Do małej czarnej na sylwestrową imprezę w sam raz! Ponadczasowość białego żakietu przejawia się też w tym, że ten sam włoży córka do cekinowych szortów i krótkiej bluzki, a także mama do zgrabnych jeansów i klasycznych szpilek. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze