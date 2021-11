Styl Pauliny Krupińskiej – ubierz się jak Miss Polonia

Kto powiedział, że nawet typowo casualowy look nie może mieć w sobie odrobinę romantycznego stylu? Paulina Krupińska zdecydowała się na połączenie luźniejszych jeansów z wysokim stanem ze zwiewną, delikatnie prześwitującą koszulą. I to właśnie ona jest główną bohaterką tego looku. Szersze rękawy z plisowaniami, efektowne falbany przypominające żabot, dodatkowe wiązanie pod szyją idealnie współgrają z romantycznym i subtelnym odcieniem miętowym. To fantastyczny wybór nie tylko na co dzień, ale także do pracy i na luźniejszą randkę. Spodobała ci się główna bohaterka tej stylizacji? W takim razie odkryj podobne koszule damskie dostępne tutaj. Warto zainwestować w jedną z nich, bo plisy i romantyczne kroje to prawdziwe modowe evergreeny.