Pokazała wnętrza domu. Tak wygląda luksusowa willa Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek telewizyjnych, filmowych i teatralnych. Oprócz sporego dorobku artystycznego 53-latka może pochwalić się ogromną rzeszą fanów w mediach społecznościowych. To właśnie tutaj często dzieli się swoim życiem prywatnym z obserwatorami, których na samym Instagramie ma ponad 1,1 mln.

Aktorka wraz z rodziną zamieszkała w rezydencji Chonów w Konstancinie pod Warszawą. To właśnie w tym miejscu znajduje się przestronny salon z biblioteczką, duża kuchnia, a także garderoba. We wnętrzu willi dominują jasne, stonowane kolory, a wśród nich biele, beże i szarości.

Na środku jasnego salonu znalazła się duża beżowa kanapa, na której Kożuchowska chętnie spędza czas, czytając książki. Tuż za nią znalazły się duże okna, dzięki czemu do środka pomieszczenia wpada sporo światła. W willi nie zabrakło zielonych roślin, które przypominają prawdziwą dżunglę.

Taras z drewnianą podłogą to świetne miejsce do weekendowego wypoczynku, ale również do treningów na świeżym powietrzu. 53-latka nie ukrywa, że ciężko pracuje nad swoją sylwetką i zdarza się, że na swoje instagramowe konto doda fotografię z domowych ćwiczeń.