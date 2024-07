Stylistka ocenia biżuterię Andrzej Dudy. Mówi, co oznacza

Internauci zwrócili jednak uwagę na niezwykły dodatek na ręce prezydenta RP. Na lewej ręce znalazły się bransoletki przypominające talizmany. Portal Plotek postanowił zapytać ekspertkę, co sądzi o biżuterii.

Stylistka zwróciła też uwagę, że bardzo wiele osób decyduje się na noszenie symbolicznych sznureczków lub bransoletek z kamieniami. Niedawno w modzie stały się cytryny, które mają symbolizować sukces i powodzenie w pracy. Rubasińska-Janioro zaznaczyła, że w ten sposób Andrzej Duda może chce przyciągnąć do siebie energię związaną z dalszymi planami, związanymi po prezydenturze.

Ekspertka zaznaczyła również, że chociaż zasady mówią, że mężczyźni powinni nosić tylko zegarek jako biżuterię, w przypadku prezydenta Dudy może to być celowe działanie PR-owe.

