Stylizacja Lewandowskiej wprawia w zachwyt. Denim total look i najmodniejsze buty

Na stylizacje Anny Lewandowskiej patrzy się z przyjemnością. I choć trenerka ma bez wątpienia dobry gust, to za rewelacyjny denimowy look, którym pochwaliła się na InstaStories, odpowiada Karla Gruszecka – współpracująca z najważniejszymi polskimi czasopismami o modzie. Kombinezon, kurtka i najmodniejsze buty – tylko tyle wystarczyło, by zachwycić.