Najlepsze stylizacje tygodnia. Anna Lewandowska jak zawsze pokazała klasę

Elegancka z pazurem Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska nie od dziś jest fanką Magdy Butrym, której projekty pokochały największe światowe gwiazdy, takie jak Rihanna czy Hailey Bieber. Trenerka na wizytę w studiu "Dzień Dobry TVN" wybrała minisukienkę właśnie od tej projektantki. To niebieska kreacja pokryta rozmytym printem w kształcie róż. Ciekawym twistem jest marszczenie przechodzące przez jej środek. Lewandowska zarzuciła na to bordową skórzaną kurtkę i czarny płaszcz. Stylizację uzupełniła czarnymi kozakami ze skóry z nieco szerszymi cholewkami, które są w tym sezonie na topie. Jedynym minusem mogą być cienkie, czarne rajstopy, które co do zasady zakładać można dopiero po 18.