Stylowe półbuty bez sznurowania. Czas na eleganckie mokasyny

Dobra prezencja i pełny komfort

Eleganckie, ale niezobowiązujące. Ze sportowym luzem, ale nie w formie białych adidasów. Nasz hit na nadchodzącą wiosnę to pół-formalne półburty ze skóry naturalnej - ponadczasowe mokasyny. Mają dziesiątki odsłon zarówno w modzie dla dojrzałych, jak i młodszych użytkowników. Bez problemu włożysz je bez schylania się, a płaska podeszwa zapewni komfort. Te najbardziej stylowe mają teraz subtelnie wydłużony nosek i ozdobny akcent łańcuszka, ale i do miękkich mokasynów z delikatnego zamszu znajdzie się miejsce - zwłaszcza w stylizacjach boho i do ubrań na ciepłe miesiące.

Wywodzą się z obuwia Indian...

Klasyczne mokasyny to buty wykonane z miękkiej skóry, z charakterystycznym szwem w kształcie litery "U" łączącym spód i wierzch buta. Podeszwa i przyszwa są wykonane z tej samej skóry i w klasycznej wersji powinna być to skóra o matowym, zamszowym wykończeniu bądź miękka skóra licowa. Podeszwa klasycznych mokasynów jest zawsze płaska i skórzana.

Mokasyny do pracy

W wyborze stroju do pracy nie chcemy być monotonni, a z drugiej strony liczy się też wygoda i komfort, zwłaszcza jeśli mamy przed sobą długi tydzień pełen obowiązków w biurze. Mokasyny jako buty do pracy sprawdzą się i pod jednym, i drugim względem, tak samo jak biała koszulowa bluzka, czy czarna marynarka.

Mokasyny to jedne z najpopularniejszych, po oksfordkach czy zwykłych sznurowanych półbutach, butów damskich, które wywodzą się z mody męskiej. Początkowo kobiety nosiły je też do typowo męskich ubrań: materiałowych spodni i marynarek, urozmaicając stylizację co najwyżej szminką na ustach i elegancką bluzką. To jedne z najwygodniejszych butów. Bardzo często łączą dwa rodzaje skóry, zamsz i skórę licową.