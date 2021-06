Sukces "Stawki większej niż życie" przeplótł się z rodzinną tragedią. Życie nie rozpieszczało Stanisława Mikulskiego

Miłość od pierwszego wejrzenia

Mikulski i Rutkiewicz poznali się na planie kultowego serialu i zakochali się w sobie niemal natychmiast. Kobieta miała córkę z pierwszego małżeństwa, ale niebawem okazało się, że jest w ciąży z aktorem, co było dla niego ogromnym szczęściem. O porodzie żony dowiedział się będąc w Jugosławii. Wspomnienie opisał w swojej książce: "Mój synek zmarł kilka godzin po porodzie. Chcę, aby państwo wiedzieli, że w moim życiorysie, równolegle do okresu niespotykanej sławy, biegła inna, dotychczas nieujawniona historia... Sprowadzało mnie na ziemię i to boleśnie".