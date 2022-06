Sukienka dla mamy na letnie wesele – koronkowa, ołówkowa, a może maxi?

Ołówkowa sukienka na wesele – klasyk dla każdej mamy

Dojrzałe miłośniczki ponadczasowej klasyki chętnie wybierają sukienki ołówkowe. To świetna propozycja dla każdej mamy, która kocha prostotę i szyk w jednym. Jeżeli zdecydujesz się na właśnie taki krój, to możesz dowolnie eksperymentować z ozdobami – falbanami przy rękawach i na dole, haftowanymi wstawkami albo ciekawymi wzorami, na przykład kwiatami. Podobnie jest w przypadku dodatków. Do ołówkowej sukienki dla mamy na wesele znakomicie pasuje duża biżuteria z kamieniami szlachetnymi czy efektowne ozdoby we włosach.