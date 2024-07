Sukienka Lewandowskiej to rakieta. Dół z "oczkami" przyciąga spojrzenia

Ażurowe sukienki zdobyły ogromną popularność i są jednym z najgorętszych trendów na lato 2024. Zajmują szczególne miejsce w letniej garderobie wielu znanych Polek. Na okrągło nosi je m.in. Marcelina Zawadzka. Po sukienkę z charakterystycznymi "oczkami" sięgnęła też Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska w ażurowej sukience

"Lewa" kocha wszystko to, co wygodne, ale nie odmawia sobie również zmysłowych sukienek. Ostatnio wrzuciła kilka wakacyjnych kadrów, a my zwróciłyśmy uwagę na ażurową sukienkę o kroju syrenki. To jeden z najmodniejszych modeli tego sezonu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Po raz kolejny wybrała najciemniejszą z palety barw. Anna Lewandowska to minimalistka, która w modzie ceni klasyczne rozwiązania, ale z modowym twistem. Jej ostatnia stylizacja to dowód na to, że czasem mniej znaczy więcej.

Wskoczyła w sukienkę maxi o kroju syrenki, która podkreśliła perfekcyjną sylwetkę. Dół z charakterystycznymi "oczkami" zagrał tutaj pierwsze skrzypce. Lewandowska nie musiała się wysilać, by zachwycić. Była powściągliwa w kontekście dodatków. Włosy upięła w gładki koczek, a na nos wsunęła ciemne okulary przeciwsłoneczne. Wakacyjna stylizacja gotowa!

Szydełkowe sukienki to absolutny hit tego lata

Szydełkowe sukienki podbijają serca nie tylko zagranicznych, ale i polskich gwiazd. Z roku na rok zyskują na popularności, a w 2024 wręcz zalały plaże i ulice. To must-have każdej fashionistki, której zależy na połączeniu komfortu z unikalnym stylem.

Dziergane sukienki są ultrawygodne i sprawdzą się niemal na każdą okazję - możesz nosić je zarówno na plażę (narzucić na strój kąpielowy), jak i na wieczorne wyjście. Czarna sukienka z gorsetową górą, w której pozowała Anna Lewandowska, to strzał w dziesiątkę na wakacje. Gwarantujemy, że nie ma modniejszej!

Anna Lewandowska w czarnej sukience © Instagram.com

