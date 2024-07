Zdominują plaże i deptaki. Sandały Lewandowskiej robią furorę

Sandały na masywnych podeszwach, które niegdyś były kojarzone ze sportowcami i entuzjastami outdooru, na dobre weszły do mody. Stały się kluczowym elementem letnich trendów.

W garderobach Dody, Małgorzaty Rozenek-Majdan czy Anny Lewandowskiej te buty zajmują szczególne miejsce. Są wygodne i absolutnie stylowe, a co najważniejsze - pasują do większości ubrań.

Doda nosiła je już w zeszłym roku, podczas egzotycznych wakacji na Sri Lance. Pomarańczowy model dobrze komponował się z letnimi stylizacjami. W przypadku Dody były to jeansowe szorty, wzorzysty top i chustka z tym samym printem. Tę stylizację możesz odtworzyć również w tym sezonie. Nie straciła na aktualności.

Te sandały charakteryzują się płaską, szeroką i ultrawygodną podeszwą oraz funkcjonalnymi zapięciami. Do tego mają energetyzujący kolor, który idealnie wpisuje się w letnie krajobrazy, miejskie stylizacje i imprezy pod gołym niebem.

Alternatywą dla energetyzujących kolorów są sandały w odcieniu nude, jak te noszone przez Annę Lewandowską . Wygoda i uniwersalność to nie jedyne ich atuty – kolor nude optycznie wydłuża nogi, co pozwala na osiągnięcie tego efektu bez potrzeby noszenia niewygodnych szpilek.

Sandały w odcieniu nude stapiają się ze skórą , sprawiając, że granica między stopą a butem jest niemal niewidoczna, co optycznie wydłuża nogi. Taki efekt możemy osiągać na co dzień, ponieważ sandały na masywnej podeszwie doskonale uzupełniają casualowe stylizacje na lato.

Małgorzata Rozenek-Majdan doceniła beżowe sandałki z rzepami. Takie buty łączą w sobie klasyczny styl z wygodą, gwarantując optymalne podparcie stopy dzięki masywnej podeszwie. Zestawiła je z sukienką mini w paski. Takie buty pasują niemal do każdej letniej stylizacji, od kwiecistych sukienek po jeansowe szorty.

