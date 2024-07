Jest na wakacjach. Na wieczorne wyjście z "Lewym" włożyła taką kreację

Anna i Robert Lewandowscy bawią się na wakacjach, na które pojechali po tym, jak Polska wypadła z Mistrzostw Europy w piłce nożnej. I choć nie zdradzili lokalizacji, to wszystko wskazuje na malownicze zakątki jednego z krajów położonych nad Morzem Śródziemnym .

Pięknymi obrazkami dzielą się bowiem na swoich instagramowych profilach. A czym byłyby wakacje we dwoje bez romantycznych, wieczornych "posiadówek" przy lampce wina okraszonej dobrą rozmową? Lewandowska na jeden z takich wieczorów wybrała asymetryczną kreację i ulubioną torebkę gwiazd . Przyjrzycie się sami.

Anna Lewandowska postawiła na elegancką czerń i kreację z nietypowym dekoltem wiązanym na szyi oraz asymetrycznym dołem . To mała czarna ze sporą dawką polotu. Bo klasykę warto czasem urozmaicać.

Trenerka dobrała do tego minimalistyczne, czarne sandałki na szpilkach, które zdecydowanie warto mieć w swojej szafie.

Robert i Anna Lewandowscy pozują do zdjęcia

Jeśli chodzi o dodatki, nie sposób nie zwrócić uwagi na masywną, złotą bransoletę , która wyróżnia się oryginalnym sznytem. Ale prawdziwą gratką jest oczywiście czerwona torebka w kształcie serca , która pretenduje do miana tegorocznej "it-bag". To uwielbiany przez gwiazdy projekt marki Alaïa . Ceny skórzanych, jednokolorowych modeli zaczynają się od około 4500 zł .

