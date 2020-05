Sukienka na lato 2020. Słów kilka o romantycznych kreacjach maxi

Maxi sukienki pokochały stylistki i blogerki na całym świecie. Nic dziwnego, ponieważ pasują one do każdego typu figury. Oczywiście najlepiej prezentują się one na wysokich i szczupłych osobach. Ale hola, hola... wszystko zależy od wzoru. Obcisłe fasony świetnie podkreślą kobiece wdzięki, a luźniejsze ukryją mankamenty. To świetny wybór dla pań, które nie lubią odsłaniać nóg. Latem wystarczy włożyć do nich sandały lub baleriny. Z kolei na wieczorne wyjścia - szpilki, a w chłodniejsze dni świetnie komponują się z kowbojkami.