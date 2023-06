Sukienki, które będziesz nosić non stop. Modele basic idealne na każdą okazję

Cost per wear

W ubrania basic warto zainwestować i nie należy na nich oszczędzać. Ich założeniem jest bowiem to, by nosić je jak najczęściej. Dlatego warto zapłacić za lepszą jakość ponadczasowych ubrań, by miały szansę posłużyć nam na długo. Poza tym im częściej nosisz dane ubranie, tym jego cost per wear jest mniejsze. Słyszałyście o tym wskaźniku? To koszt jednego użycia danego ciucha. Pozwala spojrzeć na proces kupowania ubrań z zupełnie innej perspektywy. Zwykle patrzymy jedynie na cenę – kiedy wydaje się nam za wysoka, nie decydujemy się na zakup (i na odwrót – niska cena zachęca nas do zakupu). Nie zastanawiamy się, jak bardzo przydatny okaże się zakupiony ciuch. Np. cost per wear sukienki kupionej na jedną okazję (np. na wesele) wynosi 100 proc. ceny zakupu. Jeśli jednak policzysz cost per wear ubrania typu basic, to nawet jeśli zapłacisz za niego więcej niż w popularnej sieciówce, tak naprawdę zaoszczędzisz. Załóżmy, że kupujesz sukienkę Selfieroom w regularnej cenie 300 zł. Dzięki temu, że ma uniwersalny krój i kolor, możesz nosić ją nawet trzy razy w tygodniu. W takiej sytuacji jej cost per wear wynosi 1,92 zł (3 x 52 tygodnie roku= 156 i dalej 300 zł/156 założeń =1,92). To oznacza, że jedno "użycie" tej sukienki kosztuje cię niecałe 2 zł. Przyznasz, że to niewiele. Tanie ubrania zwykle nie nadają się do tak częstego noszenia.