WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 poradnik kupującegomoda damska Sylwia Ścibak 10-02-2020 (12:47) Sukienki namiotowe. Dobre do każdego typu sylwetki Sukienki namiotowe pokochały współczesne celebrytki. To modny krój, który pasuje do niemal każdego typu figury. Przekonaj się, dlaczego warto ją mieć w swojej szafie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sukienka namiotowa, mimo że jest szeroka, pasuje niemal każdej sylwetce (iStock.com, Fot: Galina Zhigalova) Cechy sukienki namiotowej Sukienka namiotowa, zwana również tent dress, to niezwykle modny fason, który opanował profile społecznościowe współczesnych celebrytek. Jej charakterystyczną cechą jest brak zwężenia w talii i obszerny krój rozszerzający się ku dołowi. Sukienka namiotowa może być zarówno długa, jak i krótka, na ramiączkach lub z dłuższym rękawem. Niektóre modele nadają się na zimę, a inne będą odpowiednie na lato. Obszerny krój sukienki namiotowej ukrywa brzuch, uda oraz biodra, więc jeśli masz nieco więcej centymetrów w tych obszarach ciała i nie chcesz ich podkreślać, tent dress będzie dla ciebie trafnym wyborem. Najlepiej wyglądają w niej panie z sylwetką nieco bardziej masywną, o typie jabłka czy gruszki, również z "męską" figurą, która charakteryzuje się szerokimi ramionami oraz wąskimi biodrami. Jeśli masz proporcjonalną figurę w kształcie klepsydry, również możesz ją nosić. Może na początku wydawać się bezkształtna, ale jeśli ją raz założysz i pokochasz, nie będziesz chciała z niej zrezygnować. Shutterstock.com Podziel się Z czym nosić sukienkę namiotową? Sukienki namiotowe szyte są w różnych stylach. Latem sprawdzają się egzemplarze w wersji maxi, mające cienkie ramiączka lub zabudowany dekolt halter. Taki model odsłania i podkreśla ramiona, ale jednocześnie ukrywa całą sylwetkę z wyłączeniem stóp. Co warto do niej dołączyć? W tym wypadku sprawdzą się delikatne dodatki, które będą stanowiły tło do sukienki, na przykład skromne sandałki z cienkimi paskami, naszyjnik oraz zwyczajna torebka na długim pasku, bez wyrazistych ozdób. Drugi wariant, w bardziej romantycznym stylu, nadaje się na zimę, jesień oraz wiosnę. Taka sukienka ma delikatny wzór (np. kwiatowy), falbanki albo żabot, również dłuższy rękaw. Warto do niej nosić masywniejszą biżuterię w starym stylu, np. z pereł, botki na niższym obcasie i klasyczny płaszcz, sztuczne futro bądź kożuch. Sukienki namiotowe mogą być również bardziej sportowe niż eleganckie. Zazwyczaj są to egzemplarze sięgające kolan, uszyte z wygodnej dzianiny dresowej, z długim, wąskim rękawem albo z krótkim. Dobrze się prezentują z butami sportowymi, kurtką jeansową i miejskim plecakiem. Warto też zwrócić uwagę na "szmizjerki namiotowe", czyli połączenie sukienki koszulowej z obszernym, rozszerzającym się krojem. Ten drugi wariant z pewnością sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i w pracy albo na wyjściu ze znajomymi. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze