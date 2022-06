Sukienki w kwiaty w stylu gwiazd. Noszą ultrakrótkie modele

Dodatki, które idealnie skomponują się z kwiecistą mini

Jak stylizować mini sukienki w kwiaty? Szpilki, sandałki na obcasie bądź czółenka na platformach jeszcze bardziej wydłużą wyeksponowane już nogi i wywołają efekt "wow". Nie znaczy to jednak, że do takiej kreacji nie można założyć trampek lub sneakersów. Łączenie bardziej eleganckich elementów garderoby z obuwiem sportowym już dawno przestało kogokolwiek dziwić, a nawet jest w trendach pożądane. Do krótkiej sukienki w kwiaty najlepiej będzie dobrać niedużą torebkę oraz drobną biżuterię. Jeszcze ulubione okulary przeciwsłoneczne i jesteś gotowa, by zdobywać świat!