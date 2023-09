Suknia miała mocne rozcięcie. Wszyscy patrzyli jednak na buty

Czerwień kolorem jesieni

Wybór akurat tego koloru sukni przez Emily Ratajkowski nie jest jednak przypadkowy. To właśnie czerwień została ogłoszona przez najpopularniejszych projektantów mody kolorem jesieni i to ona pojawiała się na wybiegach podczas tygodni mody na sezon jesień-zima 2023 roku. I choć od lat jest obecna na czerwonych dywanach, wciąż rzadko kiedy jest wybierana do tworzenia codziennych stylizacji - do pracy, biura czy na uczelnię.