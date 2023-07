Pełnia Koźlego Księżyca. Jakie niesie ze sobą znaczenie?

Pełnia to faza, w której Księżyc jest widoczny w całej okazałości na niebie. Ziemia znajduje się wówczas między Księżycem a Słońcem, co powoduje, że promienie słoneczne oświetlają Księżyc bezpośrednio. Pełnia Księżyca występuje co około 29 dni, czyli raz na jeden pełny cykl księżycowy. W astrologii pełnia uważana jest za ważny moment, który może mieć wpływ na nasze emocje, intuicje i relacje.