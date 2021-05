Supervision Fashion Show – Modivo & eobuwie.pl stworzyły pokaz mody online

– Na co dzień noszę stylizacje z wysokim stanem, a do tego bluzy lub krótkie topy. Mój charakter oraz dusza sportowca sprawiają, że chętnie sięgam po takie połączenia. Pomiędzy ujęciami, na backstage'u pytano nas o to, czy dobrze czujemy się w danych ubraniach. Wiele rzeczy na pokazie spodobało mi się do tego stopnia, że chętnie zamówię je dla siebie. Mam wrażenie, że Modivo & obuwie.pl wychodzą naprzeciw naszym czasom. Wystarczy kliknąć i możemy przymierzać odzież czy buty. Cieszy mnie również to, że mimo trudności, z jakimi wszyscy obecnie się mierzymy, wciąż potrafimy działać. Przez to, że musieliśmy mnóstwo rzeczy przeorganizować, staliśmy się bardziej kreatywni – mówi Ania Markowska.