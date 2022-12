Sweter w paski to już modowy klasyk. Zobacz, jak noszą go polskie gwiazdy

Choć to właśnie golf stał się gwiazdą tej stylizacji, to na uwagę zasługuje sposób, w jaki ograła go w swoim looku Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka zdecydowała się połączyć go ze spódnicą lub sukienką (to nadal pozostaje tajemnicą) przypominającą halkę. Długość midi, połyskujący materiał i koronkowy dół rewelacyjnie przełamują casualowy charakter swetra w paski. Idealne dopełnienie stylizacji? Czarne szpilki!