Nie ma męża ani dzieci. Nigdy nie ukrywała powodu

"Lejdis", "Psy", "Spis cudzołożnic", "Przepis na życie" czy "Czas honoru" to tylko kilka produkcji, w których wystąpiła Edyta Olszówka. Aktorka zagrała w ponad 60 filmach i serialach. Mimo udanej kariery zawodowej nie miała szczęścia w miłości. Nigdy nie zdecydowała się na założenie rodziny. Niejednokrotnie podkreślała, że jest to w pełni świadoma decyzja. - Moja energia nigdy nie była skierowana na tworzenie rodziny - mówiła w rozmowie ze "Zwierciadłem".

Edyta Olszówka jest dumną singielką. Przed laty była związana z Piotrem Machalicą. Związek budził kontrowersje ze względu na dużą różnicę wieku . W udzielonych wywiadach podkreślali, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Obecnie skupia się na tym, co kocha najbardziej - aktorstwie. Zapytana o to, czy jest zadowolona z tego, jak potoczyło się jej życie, odpowiedziała twierdząco.

