Nie ma męża i dzieci. Bez skrępowania mówi, co za tym stoi

Edyta Olszówka i Piotr Machalica rozstali się po wielu latach spędzonych razem. - Gdyby tak o nas nie gadali, być może do teraz bylibyśmy razem. Niestety, to była ogromna presja społeczeństwa. Moment naszego spotkania był szczególny dla nas obojga. Te plotki, które się na nasz temat pojawiały, jednak skutecznie to wszystko zabijały - wyznał aktor "Faktowi" w 2016 toku. Zmarł cztery lata później.