Najnowsze Popularne Wideo + 4 wielkanocświęconkaświęcenieświęcenie pokarmów Dzisiaj, 02-04-2021 15:40 Święcenie pokarmów - jak to zrobić w domu W programie Newsroom WP, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak opowiedział jak Polacy, którzy nie będą mogli poświęcić pokarmów w kościołach, mogą to zrobić w domu. - W wielu miejscach Polski nie odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów, nie będzie spotkań w kościele ze względu na pandemię. Jeśli nie ma takiej możliwości, to my gorąco zachęcamy, żeby taką modlitwę błogosławieństwa zrobić przed porannym śniadaniem w Wielką Niedzielę. Wtedy np. głowa rodziny może wypowiedzieć specjalną formułę, która znajduje się na stronach internetowych konferencji episkopatu- zachęcał gość programu. - Pomódlmy się wtedy razem, tak jak potrafimy, nawet jeśli nie ma tej formuły. Należy poprosić Boga o błogosławieństwo dla rodziny, która się zbiera, dla tych którzy będą ten posiłek spożywać i dla tych wszystkich, którzy tych darów być może nie mogą spożywać, aby duchowo dzielić się z nimi tym, co mamy, aby to śniadanie wielkanocnie było początkiem radości wielkanocnej obchodzonej w każdym domu. Na pytanie, czy takie błogosławieństwo jest skuteczne, gość programu zapewnił, że tak, gdyż błogosławieństwo jest modlitwą prośby do Pana Boga. - Prosimy, o to, żeby Bóg pobłogosławił, to co będziemy spożywać, żeby to służyło nam, ale tez, żeby nam przypominało, dlaczego się w ten poranek wielkanocny zbieramy przy wspólnym śniadaniu. A zbieramy się po to, żeby obchodzić radość zmartwychwstania, pamiętając, że Chrystus, który umarł, żyje z nami i jest z nami obecny - powiedział ks. Gęsiak. Rozwiń