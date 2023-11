Święta eleganckie czy na luzie? Wybierz odpowiedni strój

Monochrom zamień w święta na kontrast, by bardziej przyciągać do siebie uwagę. My wybraliśmy połączenie czerni i pudrowego różu, czyli drapieżności i delikatności. Jeśli polujesz na modną bluzkę, wybierz tę z materiałowym kwiatem przy szyi (hitowy model ostatnich miesięcy). Do tego buty korespondujące z kolorem bluzki, a cały outfit zostanie spięty w spójną całość. Co na wierzch? Najlepiej płaszcz o klasycznym kroju.