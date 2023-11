Święta spędziły bez rodziny. "Nie przyjęli tego dobrze"

- Rodzina nie przyjęła tego zbyt dobrze. Mama na początku się obraziła i powiedziała, że jestem samolubna. Potem dzwoniła, płakała, pytała, jak mogę jej to robić i co pomyślą ludzie. Gwoździem do trumny było, gdy usłyszałam: "W nosie masz rodzinę, najlepiej to już nigdy nie przyjeżdżaj na święta". I tak robię. Kontakt mamy sporadyczny, a my z partnerem wypracowaliśmy nową tradycję - mówi kobieta.