Polki coraz chętniej zrywają z tradycją świątecznych obowiązków. "Nie zamierzam wypruwać sobie żył"

Z jej wizją świąt nie zgadza się teściowa, dla której Wielkanoc to najważniejsze święto w roku. - Dla matki męża to nie do pomyślenia, że "obijam się", zamiast przygotować rodzinne śniadanie, posprzątać dokładnie każdy kąt z uśmiechem na ustach. W zeszłym roku usłyszałam od niej, że moim obowiązkiem jest zapewnienie rodzinie udanych świąt. Przecież to robię, chociaż nie własnoręcznie - zauważa kobieta.