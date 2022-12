Święta, to znaczy ludzie. HalfPrice przedstawia świąteczną kampanię inną niż wszystkie

Ach, święta... Trochę grzańca, garść przypraw, światełka na choince i importowane z USA piosenki w sklepach. Parę dni obżarstwa, lenistwa i rodzinna awantura albo dwie i pora wrócić do obowiązków. Spokojnie, nie jesteśmy jak Scrooge z "Opowieści Wigilijnej" – oczywiście, sernik i sałatka jarzynowa są ważne, jednak w HalfPrice wierzymy, że duch świąt bierze się z ludzi. Tego sezonu celebrujemy siebie nawzajem – tak po prostu, za to, że jesteśmy i za magiczne chwile, które razem przeżywamy. Bo co by to były za święta bez grupy najbliższych – i bez odrobiny szaleństwa? Właśnie w tym duchu stworzyliśmy świąteczną kampanię HalfPrice.