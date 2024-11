Święta w historycznym sercu Warszawy. Komfort i luksus na wyciągnięcie ręki

Warszawski hotel jest pierwszym w Polsce z butikowej kolekcji Autograph Collection, należącej do sieci Marriott International. Jak wszystkie spod tego znaku, jest niezwykle interesującą mieszanką historii i nowoczesności, lokalnej kultury i oryginalności, której nie można doświadczyć nigdzie indziej.

Pobyt w tym miejscu zadowoli najbardziej wymagających gości, poszukujących oferty z najwyższej półki. Verte to wnętrza o wyjątkowych walorach estetycznych i nieoczywistych rozwiązaniach designerskich. Tu czekają was także kulinarne olśnienia i relaks w strefie SPA.

Ci, którzy sport mają we krwi, mogą skorzystać z siłowni i porad trenerów personalnych. Siłownie wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt i ekrany multimedialne pokazujące przebieg treningu czy kondycję i parametry życiowe ćwiczącego. Orbitreki, bieżnie, rowery i urządzenia siłowe można także sparować z telefonem, by skorzystać ze swojego treningu zapisanego w aplikacji i utrwalić osiągnięcia.

Hotel Verte to także raj dla smakoszy. W Restauracji KUK by Maciej Majewski spróbujecie potraw kuchni międzynarodowej w nowoczesnym wydaniu. W oszklonym Pawilonie z genialnym, falującym sufitem i wielkimi roślinami serwowane są śniadania i brunche. Z kolei w barze – desery i alkohole. To idealne miejsce na zakończenie intensywnego dnia. Wiosną, latem i jesienią na gości czeka także ogród. Wygodne krzesła i stoliki z widokiem na Starówkę – temu nie można się oprzeć.